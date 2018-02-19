Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины

Несколько ресторанов быстрого питания сети KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса.

Отмечается, что дефицит курятины начался после смены поставщика. С прошлой недели куриное мясо в рестораны KFC доставляет логистическая компания DHL.

В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, сообщает BBC.

Портал iz.ru сообщал, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России. Помимо этого, он считает, что рекламу блюд этих ресторанов нужно маркировать как «продукцию иностранного агента».