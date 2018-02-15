McDonald’s в США уберет чизбургеры из детских наборов

Рестораны McDonald’s откажутся от чизбургеров в детских наборах Happy Meal, чтобы предлагать более сбалансированное питание юным посетителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении компании сказано, что к концу 2022 года больше 50% меню детского набора будут соответствовать новому критерию, подразумевающему пищевую ценность продукта меньше или равную 600 калориям. Кроме того, доля жиров и сахара не будет превышать 10%. Переход к новым стандартам компания начнет уже в 2018 году.

В настоящее время заявленным параметрам соответствует лишь 28% детских меню в 20 странах мира, в которых представлена компания. Новые стандарты распространятся уже на 120 стран. Само детское меню больше не будет включать в себя чизбургеры и шоколадное молоко, однако оба продукта будут доступны в качестве дополнительной опции. Как пишут «Дни.ру», по умолчанию в меню будет лишь три основных блюда на выбор: гамбургер и два варианта наггетсов.

Помимо этого, своими главными приоритетами в компании назвали сокращение искусственных консервантов и отказ от использования искусственных красителей и ароматизаторов в своих продуктах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что McDonald’s за семь лет перейдет на упаковку из переработанных материалов.