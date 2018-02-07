Москвичка-инвалид требует от McDonald's 500 тыс. рублей за перелом руки

Инвалид первой группы Светлана Бекаури подала иск на McDonald's в Зюзинский суд Москвы. За падение на пол и перелом руки в ресторане фастфуда пострадавшая требует от компании более 500 тыс. рублей на лечение и за нанесение морального вреда.

По словам москвички, она зашла в McDonald's в Южном Бутово. Пол был мокрый. В результате она поскользнулась и упала. У женщины диагностировали ушиб головы и перелом руки.

Пострадавшая требует взыскать через суд с компании 315 тыс. рублей за моральный вред и 204 тыс. рублей на лечение.

Первое заседание по делу назначено на 1 марта текущего года, пишут «Дни.Ру».

Ранее стало известно, что в большинстве заведений сети McDonald's в Финляндии и Швеции будут готовить веганские бургеры. Блюдо станет частью постоянного меню.