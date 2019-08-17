Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Число погибших при возгорании в отеле «Токио стар» в Одессе возросло до девяти человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 17 августа.

«Во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Пожар в прачечной гостиницы вспыхнул в ночь на 17 августа, огнем было охвачено около 1 тыс. кв. м. Людей из здания эвакуировали, однако многие не успели собрать ценные вещи.

С возгоранием боролись 10 пожарных расчетов, справится с огнем удалось через три часа. Изначально сообщалось о восьми погибших и 10 пострадавших, четверо из них — в критическом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и взял расследование под личный контроль.

«Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», — написал он в Facebook.

Причины возгорания устанавливаются, полиция рассматривает три версии произошедшего — умышленный поджог с целью сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, пишет «Газета.ру».