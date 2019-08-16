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В Якутии загорелась питающая шахту «Денисовская» подстанция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Небольшой пожар вспыхнул на подстанции, которая снабжает электроэнергией шахту «Денисовская» в Якутии, сообщает ТАСС в пятницу, 16 августа, со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агенства, работники самостоятельно эвакуировались.

Как уточняет источник «Интерфакса» в экстренных службах, из забоя на поверхность выбрались 60 горняков. Шахта будет запитана по временной схеме через полтора-два часа, добавил собеседник издания.

Шахта «Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар» и находится в Нерюнгринском районе республики Саха.

В июле сообщалось, что в Амурской области из-за сильных дождей затопило шахту. Из-за ЧП была проведена эвакуация 23 работников.

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