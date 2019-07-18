Прямой эфир

Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 июля. 47-летнего проходчика придавило горной породой во время ведения работ в вентиляционном штреке.

Отмечается, что коллеги погибшего сами извлекли тело из-под завалов и подняли его на поверхность, где медики констатировали смерть.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также будет проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.

12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017