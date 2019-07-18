Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 июля. 47-летнего проходчика придавило горной породой во время ведения работ в вентиляционном штреке.

Отмечается, что коллеги погибшего сами извлекли тело из-под завалов и подняли его на поверхность, где медики констатировали смерть.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также будет проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.

12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.