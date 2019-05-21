Убойный промысел: как в Перу борются с золотой лихорадкой

Магазин по продаже золота в Ла-Ринконаде. Этот город неподалеку от границы с Боливией является высочайшим населенным пунктом на Земле, он расположен в Андах на высоте 5,1 тыс. м над уровнем моря. Несмотря на нехватку кислорода, суровый климат (днем температура едва поднимается на несколько градусов выше нуля) и плохую экологию (система канализации плохо развита, а вода заражена ртутью), население города в последние годы выросло на 235%. Люди едут в богатый золотом регион, чтобы после месяца работы в тяжелейших условиях получить право набрать себе золотоносной руды столько, сколько смогут унести