Убойный промысел: как в Перу борются с золотой лихорадкой

Борьба с нелегальной золотодобычей в Перу перешла в новую фазу — на берегах Амазонки создаются долгосрочные военные базы для непрерывного патрулирования золотоносных территорий. Страна занимает шестое место в мире и первое в Латинской Америке по объему золотодобычи, примерно четверть которого приходится на нелегальную деятельность. Рост цен на золото и увеличившийся спрос привели к значительному сокращению площади лесов, с 2008 года объемы вырубки утроились. По расчетам экологов, каждый год в Перу исчезает около 6 га тропических лесов
На весь экран
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Кроме добычи золота, зарабатывать в этих местах нечем, а прибыль, по некоторым данным, превосходит доходы от наркоторговли, поэтому отказываться от такого бизнеса местные предприниматели не собираются. Предыдущие операции властей заканчивались неудачами — при появлении в лагере военных старатели разбегались, а после ухода возвращались обратно
Для очистки добытого золота нелегальные старатели многие десятилетия используют ртуть. Из-за этого все окружающие источники воды отравлены, рыба в водоемах гибнет, десятки тысяч гектаров леса уничтожены
Старатели столетиями добывают драгоценный металл с помощью простейших приспособлений. На берегах реки выкапывается яма, куда подается вода. Получившуюся грязь подают на горку, покрытую синтетическим ковром с густым ворсом. Частички золота вперемешку с песком оседают в ковре. Все это вытряхивается в бочку, смешивается с ртутью и перемешивается голыми ногами. Ртуть связывает частицы золота и превращает в шарики. Затем их нагревают газовой горелкой, и ртуть испаряется
Магазин по продаже золота в Ла-Ринконаде. Этот город неподалеку от границы с Боливией является высочайшим населенным пунктом на Земле, он расположен в Андах на высоте 5,1 тыс. м над уровнем моря. Несмотря на нехватку кислорода, суровый климат (днем температура едва поднимается на несколько градусов выше нуля) и плохую экологию (система канализации плохо развита, а вода заражена ртутью), население города в последние годы выросло на 235%. Люди едут в богатый золотом регион, чтобы после месяца работы в тяжелейших условиях получить право набрать себе золотоносной руды столько, сколько смогут унести
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg/Dado Galdieri
Полицейские и солдаты теперь регулярно патрулируют районы, где ведется нелегальная золотодобыча, они заселяются и живут в лагерях, брошенных старателями
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg/Dado Galdieri
Полицейские разыскивают и уничтожают орудия труда золотодобытчиков
Машины и бензин, принадлежащие нелегалам, военные сжигают
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg/Dado Galdieri
Полицейские устраивают постоянные рейды и задерживают старателей, которые снимаются с насиженных мест и ищут новые территории для разработки
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg/Dado Galdieri
Золотодобытчики роют свои шахты и на территории национального заповедника Тамбопата, который славится огромным разнообразием флоры и фауны. Здесь зарегистрировано более 632 видов птиц, 1,2 тыс. видов бабочек, 103 вида земноводных, 169 видов млекопитающих, 205 видов рыб, 67 видов рептилий, 161 вид деревьев
На весь экран
Фото: REUTERS/Janine Costa
После уничтожения перуанскими полицейскими лагеря нелегальных золотодобытчиков
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg/Dado Galdieri
При приближении полиции сотни человек разбегаются из лагерей старателей. Им разрешают забрать личные вещи, а затем жилища поджигают. Но они признаются, что будут всё равно работать в этих местах, даже с риском для жизни, так как других вариантов заработка у них нет
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.