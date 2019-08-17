В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Восемь человек погибли, 10 пострадали при пожаре в одесском отеле «Токио Стар». Об этом 17 августа сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар возник примерно в 1:34. Огонь распространился на площади в 1 тыс. кв.м.

Как пишет Odessa. Online, на месте работали более 10 пожарных расчетов. Несколько человек увезли на «скорых». По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля. Людей эвакуировали, многие не успели забрать документы и вещи.

Ликвидировать возгорание удалось в 4:32. Причины пожара выясняются.

16 августа сообщалось, что мать с тремя детьми погибла при пожаре в Курской области.