Три человека погибли при пожаре в тюрьме на востоке Мехико

Как минимум три человека погибли и семеро пострадали 15 августа при пожаре в тюрьме Reclusorio Oriente в восточной части мексиканской столицы. Об этом сообщает телеканал Televisa.

По данным телеканала, пожару предшествовала стычка между заключенными. К настоящему времени огонь в исправительном учреждении потушен.

По словам заместителя главы службы исполнения наказаний Мехико Асаэля Ортеги, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Власти приступили к расследованию причин возгорания.

В июне сообщалось, что во время бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек. Девять погибших были членами преступного клана Ротела.