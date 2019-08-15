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Три человека погибли при пожаре в тюрьме на востоке Мехико

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Фото: tvazteca.com
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Как минимум три человека погибли и семеро пострадали 15 августа при пожаре в тюрьме Reclusorio Oriente в восточной части мексиканской столицы. Об этом сообщает телеканал Televisa.

По данным телеканала, пожару предшествовала стычка между заключенными. К настоящему времени огонь в исправительном учреждении потушен.

По словам заместителя главы службы исполнения наказаний Мехико Асаэля Ортеги, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Власти приступили к расследованию причин возгорания.

В июне сообщалось, что во время бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек. Девять погибших были членами преступного клана Ротела.

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