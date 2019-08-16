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Мама с тремя детьми погибла при пожаре в Курской области

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В Фатежском районе Курской области сгорел частный деревянный дом. Погибла женщина с тремя детьми.

Как сообщили «Курской правде» в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел в пятницу, 16 августа, около пяти утра в деревне Суходол. Спасатели прибыли на место в 5:16. Локализовать возгорание удалось через пять минут, в 5:29 была объявлена ликвидация.

Жертвами пожара стали 47-летняя женщина и трое ее детей в возрасте 12, 11 и пяти лет.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

11 августа в Вологодской области сгорел дачный дом. Погибла семья из шести человек, в том числе двое детей семи и 12 лет.

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