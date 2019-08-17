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В полиции назвали три версии причины пожара в одесской гостинице

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Фото: МЧС Украины
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Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в одесском отеле, в результате которого погибли восемь человек. Об этом заявил глава областного управления Нацполиции Олег Бех.

Возможно, гостиницу подожгли, чтобы скрыть последствия другого преступления — убийства, сказал Бех изданию «112 Украина». Кроме того, могло иметь место нарушение пожарной безопасности.

Третья версия — неосторожное обращение с огнем со стороны постояльцев, передает «Газета.ру».

Пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошел в ночь на 17 августа. Его площадь превысила 1 тыс. кв. м. Погибли восемь человек, пострадали десять. На тушение возгорания, которое началось в прачечной отеля, потребовалось около трех часов.

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