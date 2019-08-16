Пожар на якутской подстанции шахты «Денисовская» ликвидировали

Пожар на подстанции шахты «Денисовская» в Якутии ликвидирован, а рабочие эвакуированы. Об этом 16 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства энергетики РФ.

«На момент происшествия в шахте находились 57 горнорабочих, все выведены на поверхность. Пострадавших нет. В 14:13 возгорание ликвидировано. Планируемое время восстановления работы шахты — 16:30 16 августа», — говорится в материалах ведомства.

Небольшой пожар вспыхнул на подстанции, которая снабжает электроэнергией шахту «Денисовская», ранее в этот же день. Как уточняет источник «Интерфакса» в экстренных службах, из забоя на поверхность выбрались 60 горняков.

Шахта «Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар» и находится в Нерюнгринском районе Республики Саха.