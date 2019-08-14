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Кабмин Украины выделит $10 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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На погашение задолженности по заработной плате шахтерам будет выделено 250 млн гривен (почти $10 млн). Соответствующее решение 14 августа принял кабинет министров Украины, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение о выделении 250 млн гривен для частичного погашения задолженности по заработной плате шахтерам», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, сумма задолженности составляет 923,4 млн гривен ($36,7 млн).

Ранее шахтеры неоднократно устраивали митинги, в том числе в Киеве, в знак протеста против невыплат и намерения властей закрыть ряд шахт. 8 и 9 августа горняки перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово (подконтрольная Киеву часть Донецкой области).

Тогда Волынец заявил, что руководство предприятия «Селидовуголь» давит на бригадиров и «проводит с ними соответствующую воспитательную работу».

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