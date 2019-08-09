Шахтеры на Украине снова перекрыли дорогу из-за невыплаты зарплаты

Шахтеры в подконтрольной Украине части Донецкой области опять перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей в Facebook.

Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка. «В то же время руководство государственного предприятия «Селидовуголь» создает давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводит с ними соответствующую воспитательную работу», — подчеркнул он.

По словам Волынца, накануне горняки уже блокировали дорогу, сообщает RT.

6 августа работники шахты «Кураховская» заявили о намерении поехать в Киев с требованием выплатить им долги по зарплате.

10 июня сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов–Рава-Русская. Рабочие требовали погасить задолженность по зарплате.