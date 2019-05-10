Задолженность по зарплате горнякам на Украине превысила $34 млн

Украинским горнякам государственных шахт не выплатили более $34 млн зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook 10 мая сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«На сегодня задолженность горнякам по заработной плате на государственных угольных предприятиях составляет 910 млн гривен ($34,6 млн по текущему курсу)», — написал Волынец.

По его словам, правительство обещало частично погасить долги на $12 млн, но эти деньги горняки «не могут дождаться» в течение трех недель.

Волынец отметил также, что на ряде шахт задолженность существует с 2015 года.

Между тем в начале января министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщало о долгах перед шахтерами угледобывающих предприятий на 196 млн гривен (около $7,6 млн). Данная цифра была определена с расчетом на 1 декабря 2018 года. Совокупную задолженность Киева перед всеми работниками предприятий минэнергоугля Украины в ведомстве оценили в 234,7 млн гривен (почти $8,5 млн).

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года украинские власти повысили цены на газ для населения на 23,5%, как того требовал Международный валютный фонд (МВФ) для предоставления Киеву финансовой помощи. В декабре 2018 года МВФ была утверждена новая кредитная программа для Украины. По ней Киев получит $3,9 млрд. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.