Площадь лесных пожаров на Канарах возросла до 10 тыс. га

Площадь лесного пожара на острове Гран-Канария (Испания, автономное сообщество Канарские острова) выросла до 10 тыс. га, эвакуированы около 9 тыс. человек. Об этом сообщает агентство France-Presse 20 августа.

С огнем борются около 1 тыс. пожарных, задействованы 14 вертолетов и самолетов — это крупнейшее развертывание сил за всю историю острова, заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. При этом воздушная техника регулярно вынуждена прерывать операцию по тушению, так как пламя зачастую поднимается слишком высоко.

Глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что контролировать ситуацию пока не удается. Следующие 48 часов власти называют критическими — пламя уже затронуло природный парк Тамадаба, который называют «легкими острова», и подходит к заповеднику Инагуа.

Специалисты утверждают, что распространению огня способствуют жаркая сухая погода и сильный ветер.

18 августа площадь пожара составляла 1,7 тыс. га, были эвакуированы 4 тыс. человек. Ряд дорог пришлось перекрыть из соображений безопасности.