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Из-за лесного пожара на Канарах эвакуированы 4 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Borja Suarez
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Число эвакуированных из-за лесного пожара на острове Гран-Канария (Испания, автономное сообщество Канарские острова) достигло 4 тыс. человек. В тушении возгорания принимают участие несколько сотен человек.

Пожар охватывает около 1,7 тыс. га леса, передает ТАСС. Тушение осложняется погодой: на Канарах стоит жара с сильным ветром. Некоторые дороги на острове перекрыты из соображений безопасности.

Ранее сообщалось о 2 тыс. эвакуированных.

10 августа на том же острове вспыхнул сильный пожар, уничтоживший свыше 1 тыс. га леса. Ситуацию удалось стабилизировать только к 14 августа.

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