Прямой эфир

Более ста краденых портретов Макрона вынесли на марш в защиту экологии

0
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более сотни украденных портретов французского президента Эммануэля Макрона пронесли по улицам участники протестного марша в защиту экологии в городе Байонна на юго-западе Франции. Об этом 25 августа сообщает ТАСС.

Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании
По данным исследователей, это нанесет непоправимый ущерб многим экосистемам

Протест организовали активисты движения Anv-COP21. Они призывали до последнего момента нести портреты французского главы государства завернутыми в бумагу, чтобы не привлекать внимание полиции. Помимо изображений Макрона, акционеры несли плакаты с лозунгами, обвиняющими президента в бездействии. «Климат, социальная справедливость, а где же Макрон?» — гласили некоторые из них.

В течение года участники движения воровали портреты Макрона из французских мэрий. Сами активисты подчеркнули, что портреты они не воруют, а «реквизируют», что подразумевает их возвращение на место в будущем. Сделать они это обещают только в ответ на более решительную политику властей в сфере экологии. С начала 2019 года активисты добыли 128 портретов французского лидера, при этом были задержаны 93 участника движения.

«Это не удовольствия ради и это не игра, мы пытаемся донести таким образом крик о помощи: пока планета горит на наших глазах, пока социальное неравенство становится всё сильнее. Самое большое преступление — это радоваться небольшим шагам и довольствоваться заявлениями о намерении», — рассказали в Anv-COP21. Участники сообщества добавили, что не собираются отступать и продолжат «снимать Макрона» со стен мэрий в знак осуждения.

В июне эксперты аналитического центра Breakthrough – National Centre for Climate Restoration в Австралии пришли к выводу, что из-за изменений климата цивилизация может погибнуть к 2050 году. К 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию, что приведет к усиленному разрушению ледового покрова, серьезной засухе и гибели деревьев в дождевых лесах Амазонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Макрон назвал задачи «большой семерки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019