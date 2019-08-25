Более ста краденых портретов Макрона вынесли на марш в защиту экологии

Более сотни украденных портретов французского президента Эммануэля Макрона пронесли по улицам участники протестного марша в защиту экологии в городе Байонна на юго-западе Франции. Об этом 25 августа сообщает ТАСС.

Протест организовали активисты движения Anv-COP21. Они призывали до последнего момента нести портреты французского главы государства завернутыми в бумагу, чтобы не привлекать внимание полиции. Помимо изображений Макрона, акционеры несли плакаты с лозунгами, обвиняющими президента в бездействии. «Климат, социальная справедливость, а где же Макрон?» — гласили некоторые из них.

В течение года участники движения воровали портреты Макрона из французских мэрий. Сами активисты подчеркнули, что портреты они не воруют, а «реквизируют», что подразумевает их возвращение на место в будущем. Сделать они это обещают только в ответ на более решительную политику властей в сфере экологии. С начала 2019 года активисты добыли 128 портретов французского лидера, при этом были задержаны 93 участника движения.

«Это не удовольствия ради и это не игра, мы пытаемся донести таким образом крик о помощи: пока планета горит на наших глазах, пока социальное неравенство становится всё сильнее. Самое большое преступление — это радоваться небольшим шагам и довольствоваться заявлениями о намерении», — рассказали в Anv-COP21. Участники сообщества добавили, что не собираются отступать и продолжат «снимать Макрона» со стен мэрий в знак осуждения.

В июне эксперты аналитического центра Breakthrough – National Centre for Climate Restoration в Австралии пришли к выводу, что из-за изменений климата цивилизация может погибнуть к 2050 году. К 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию, что приведет к усиленному разрушению ледового покрова, серьезной засухе и гибели деревьев в дождевых лесах Амазонии.