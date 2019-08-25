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Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа

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Фото: TASS/Zuma
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Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что якобы он пытался оказать давление на главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.

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По мнению членов администрации президента США, Макрон использовал «импровизированный ланч» перед саммитом G7, в ходе которого, оставшись один на один с Трампом, он сосредоточился на таких «нишевых вопросах», как изменение климата и развитие Африки.

Эти вопросы, считают в Вашингтоне, отвечали больше интересам президента Франции.

В свою очередь, по мнению чиновника в администрации президента Франции, во время двухчасового обеда политиков Макрон «обрисовал детали французского плана по ослаблению напряженности в отношениях с Ираном».

21 августа Макрон предложил либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо разработать «механизм компенсации», который позволит иранскому народу жить лучше. На следущий день в ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности приступить к работе над предложениями Франции по спасению ядерной сделки.

Саммит G7 проходит во французском Биаррице 24–26 августа.

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