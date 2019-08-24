Трамп рассказал об «отличной беседе» с премьером Дании

Президент США Дональд Трамп рассказал об «отличной беседе» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен после отмены своего визита в страну.

Американский лидер назвал Фредериксен «замечательной женщиной», а также подчеркнул, что между Вашингтоном и Копенгагеном весьма хорошие отношения.

«Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю», — цитирует слова Трампа «РИА Новости».

16 августа газета The Wall Street Journal написала о намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию. Издание добавило, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.