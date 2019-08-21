В Дании резко отреагировали на отмену визита Трампа из-за Гренландии

Королевский дом Дании осведомлен об отмене визита президента США Дональда Трампа в страну, решение американского лидера стало неожиданностью. Об этом заявили в отделе коммуникаций датских монархов.

«Это было неожиданно — нам больше нечего сказать по этому делу», — приводит сообщение телекомпания DR.

Некоторые датские политики отреагировали на решение Трампа более резко.

«Итак, господин Трамп, Вы решили отложить свой визит в Данию. Почему бы просто его не отменить? Мы слишком заняты другими делами», — написал в Twitter представитель Датской народной партии Серен Есперсен.

Представитель Консервативной партии Расмус Ярлов, ранее предлагавший Трампу забыть о покупке Гренландии, вновь возмутился намерением главы Белого дома приобрести часть другой страны.

«Мне как датчанину (и консерватору) очень сложно это понять. Без какой-либо причины Трамп предполагает, что (автономная) часть нашей страны продается. Затем он оскорбительно отменяет визит, к которому все готовились. А части США продаются? Может быть, Аляска? Пожалуйста, проявите больше уважения», — прокомментировал Ярлов в Twitter.

О намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию написала газета The Wall Street Journal 16 августа, добавив, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.