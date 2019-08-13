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Премьер-министр Дании извинилась перед бывшими детдомовцами

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Philip Davali
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен извинилась перед бывшими воспитанниками детских домов, которые подверглись насилию и плохому обращению, находясь под опекой государства в период с 1940 по 1970 год, сообщает во вторник, 13 августа, Danmarks Radio (DR).

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Речь идет о Гухевнском докладе. Согласно документу, в указанный период в одноименном исправительном учреждении и еще 18 подобных воспитанники систематически подвергались насилию, в том числе сексуальному, а также медицинским экспериментам.

«Во имя того времени, сегодняшнего дня и будущего я хочу посмотреть в глаза всем и сказать единственно верное: простите! <…> То, что вы испытали, является одной из самых мрачных глав в нашей истории», — заявила Фредериксен на встрече с пострадавшими в своей официальной резиденции.

В 2005 году общественности был представлен документальный фильм «Дом для мальчиков» о жестоком обращении с воспитанниками в детдоме Гухевн на севере острова Зеландия, где в 60-х годах прошлого века находились тысячи датских подростков. Спустя четыре года правительство Дании выделило деньги на независимое расследование предполагаемых случаев насилия в отношении детей в таких учреждениях.

В 2011 году был опубликован так называемый Гухевнский доклад, где были приведены свидетельства насилия в отношении мальчиков и девочек в 19 детских домах.

В середине сентября 2018 года сообщалось, что в Великобритании по подозрению в онлайн-насилии над детьми задержали более 130 человек, в том числе учителей и детских конферансье.

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