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Дело о массовом насилии над детдомовцами в Петербурге дошло до суда

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет экс-директор школы № 565 Станислав Виноградов, которого обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении детдомовцев. Кроме него по делу проходят его бывший заместитель Михаил Елин и трое бывших воспитанников и учеников школы — Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев.

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Пострадавшие — воспитанники центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8». В общей сложности следствию удалось установить 23 факта совершения подозреваемыми насильственных действий, которые приходятся на период с 2002 по 2017 год.

Как отмечает телеканал «78», также в суде рассматривается дело в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. Следствие считает, что они принуждали детей давать ложные показания после того, как правоохранительные органы начали расследование дела. Подсудимые шантажировали пострадавших и грозили убийством.

Дело возбудили и в отношении фотографа Александра Брыкова по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов, насильственные действия сексуального характера». Следствие установило, что Брыков приводил в свою квартиру детдомовцев, снимал их в порнографических роликах и насиловал.

Бывший директор детдома Наталья Федорова обвиняется в том, что знала о происходящем, но никак не реагировала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее в Челябинске закрыли детдом в связи со скандалом, разразившимся после того, как стало известно о насилии над его воспитанниками.

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