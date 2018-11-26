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Около 50 тыс. женщин стали жертвами домашнего насилия в 2017 году

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Фото: Depositphotos
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За прошлый год в мире было убито около 87 тыс. женщин, причем 50 тыс. оказались жертвами домашнего насилия. Такие данные содержатся в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), представленном 26 ноября.

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«В то время как подавляющим большинством жертв убийств являются мужчины, женщины продолжают платить самую высокую цену вследствие гендерного неравенства, дискриминации и негативных стереотипов», — заявил исполнительный директор Управления Юрий Федотов. Его слова приводятся на сайте организации.

Опубликованные данные показывают рост проблемы домашнего насилия в мире. Так, в 2017 году доля женщин, погибших из-за насильственных действий близких или родственников, составила 58%, что на 11% выше показателя 2012 года. При этом основными причинами смерти от домашнего насилия являются действия сексуального партнера и так называемые «убийства чести», которые практикуются в ряде обществ как наказание за отказ женщин от брака или поведение, не соответствующее местным культурным нормам.

Хуже всего ситуация с домашним насилием обстоит в Азии, на втором месте среди неблагополучных регионов находится Африка. При этом в Европе число погибших от домашнего насилия за прошедший год составило 3 тыс. женщин.

Кроме того, в 26 ноября МВД Франции сообщили, что от домашнего насилия за 2017 год в стране погибли более 100 женщин.

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