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От домашнего насилия каждые три дня погибает женщина во Франции

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Фото: Depositphotos
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В министерстве внутренних дел Франции заявили, что в 2017 году более 100 женщин погибли во Франции в результате домашнего насилия.

«125 человек стали жертвами насилия со стороны партнеров или бывших партнеров, в их числе — 109 женщин и 16 мужчин. Таким образом, одна женщина умирает каждые три дня от насилия своего супруга или бывшего супруга», — приводит 26 ноября «РИА Новости» заявление французских полицейских.

27 ноября МВД Франции запускает специальный интернет-портал, через который жертвы домашнего насилия смогут анонимно связаться с правоохранителями.

В сентябре 2018 года 88 общественных деятелей, режиссеров, актеров и художников, в том числе актриса Ванесса Паради и теннисистка Амели Моресмо, подписали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой сделать борьбу с семейным насилием общенациональной задачей. 

Газета Le Parisien, опубликовавшая обращение, отметила, что идея манифеста пришла к актрисе Мюриель Робен после того, как она сыграла в кино роль матери семейства, которую на протяжении 47 лет избивал муж и которая в конце концов решила его убить.
 

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