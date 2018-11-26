От домашнего насилия каждые три дня погибает женщина во Франции

В министерстве внутренних дел Франции заявили, что в 2017 году более 100 женщин погибли во Франции в результате домашнего насилия.

«125 человек стали жертвами насилия со стороны партнеров или бывших партнеров, в их числе — 109 женщин и 16 мужчин. Таким образом, одна женщина умирает каждые три дня от насилия своего супруга или бывшего супруга», — приводит 26 ноября «РИА Новости» заявление французских полицейских.

27 ноября МВД Франции запускает специальный интернет-портал, через который жертвы домашнего насилия смогут анонимно связаться с правоохранителями.

В сентябре 2018 года 88 общественных деятелей, режиссеров, актеров и художников, в том числе актриса Ванесса Паради и теннисистка Амели Моресмо, подписали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой сделать борьбу с семейным насилием общенациональной задачей.

Газета Le Parisien, опубликовавшая обращение, отметила, что идея манифеста пришла к актрисе Мюриель Робен после того, как она сыграла в кино роль матери семейства, которую на протяжении 47 лет избивал муж и которая в конце концов решила его убить.

