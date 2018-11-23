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Папа Франциск созвал встречу по защите детей от сексуального насилия в церкви

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Глава Римско-католической церкви Франциск созвал специальную встречу по защите детей от сексуального насилия со стороны священнослужителей.

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Как сообщил официальный представитель Святого престола Грег Берк, заседание, не имеющее прецедентов, состоится в феврале 2019 года в Ватикане. По его словам, инициатива адресована прежде всего католическим епископам, которые «несут серьезную ответственность за эту острую проблему».

«Папа хочет, чтобы руководители церкви имели полное представление о разрушительном влиянии, которое сексуальное насилие со стороны клира оказывает на жертв», — приводит слова Берка «РИА Новости».

По данным службы печати Святого престола, встреча пройдет в Ватикане 21–24 февраля. В ней примут участие представители Римско-католической церкви из разных стран.

В начале августа в США по итогам двухлетнего расследования был опубликован доклад, в котором говорилось, что за несколько лет более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.

В том же месяце бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым папа римский Франциск был в курсе обвинений в педофилии одного из кардиналов, но не предпринял никаких мер. Глава Святого престола тогда отказался комментировать данные обвинения.

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