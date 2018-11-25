В Испании проходят демонстрации против насилия над женщинами

Тысячи мужчин и женщин в Испании принимают участие в митингах в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Они призывают правительство принять меры по решению проблемы, сообщает издание Mundo в воскресенье, 25 ноября.

Акция проходит более чем в 100 городах страны. Самые многочисленные демонстрации наблюдаются в столице — Мадриде. Участники шествий скандировали лозунги «Ни одной меньше, мы хотим свободы», «Здесь не все из нас, не хватает убитых».

«Мне нравится идти до школы пешком, но всегда найдется парень, который крикнет мне, почему я иду одна. Остановится какая-нибудь машина, из которой нам будут свистеть вслед… С нас хватит», — приводит издание слова 13-летней митингующей.

По мнению выступающих, испанское руководство «недостаточно занимается предотвращением (насилия. — Ред.), социальной и правовой защитой, вопросами миграции, предоставлением убежища и международной защиты, а также предотвращением сексуального насилия».

Отмечается, что демонстрации проходят спустя восемь месяцев после первой феминистической всеобщей забастовки, в которой приняли участие почти 5,3 млн человек.