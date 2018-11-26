Адвокаты фигурантов дела об изнасиловании дознавателя попросили выпустить их из-под ареста

Защита экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Башкирии Салавата Галиева, обвиняемого в насилии над девушкой-дознавателем, просит прекратить уголовное дело. Об этом рассказал адвокат Галиева Ренат Амирханов.

«Мы подали следователю ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью», — цитирует юриста ТАСС. Он добавил, что в том же документе просил освободить Галиева из-под ареста. Ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех суток.

Адвокат еще одного фигуранта, бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, Аслям Халиков также подал ходатайство об отмене ареста своего подзащитного. По его словам, «в данный момент при наличии таких противоречий, а фактически отсутствия доказательств, оснований для содержания под стражей никаких нет».

24 ноября защитница потерпевшей по этому делу Ирина Валиева впервые прокомментировала ситуацию. По ее словам, дознавателю «ничего не надо ни от кого».

«У нас всё нормально, мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное», — подчеркнула она. Разговоры о наличии алиби у подозреваемых адвокат назвала «мышиной возней», пишет «Газета.ру».

По версии следствия, нападение было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании задержаны Галиев, Матвеев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

В конце ноября появилась информация, что у Матвеева и Галиева есть алиби. Однако юрист Константин Злобин в беседе с «Известиями» предположил, что процесс его доказывания может затянуться. По его словам, в случае если защите удастся подтвердить свою правоту, Матвеева и Галиева не смогут обвинить в преступлении.