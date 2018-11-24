Адвокат изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя впервые прокомментировал ситуацию

Защитница изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя Ирина Валиева впервые прокомментировала уголовное дело. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Адвокат потерпевшей заявила, что «им ничего не надо, ни от кого».

«У нас всё нормально, мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное», — сказала она.

От дальнейших комментариев Валиева отказалась.

По версии следствия, нападение на 23-летнюю девушку-дознавателя было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании был задержан 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, а также 51-летний экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и 50-летний экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).