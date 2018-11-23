Следствие ответило на данные об алиби подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Информация адвокатов об алиби у двух бывших полицейских из Башкирии, которые подозреваются в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, является способом защиты от обвинений. Такое мнение в пятницу, 23 ноября, высказали в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В беседе с журналистами там отметили, что следствие изначально располагало видеозаписями с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы перемещения фигурантов уголовного дела.

«В настоящее время <…> продолжают проводиться следственные мероприятия, направленные на установление периода совершения нападения и иных обстоятельств преступления», — цитирует ТАСС представителя следственного управления.

Информация об алиби

Данные о том, что у двух бывших полицейских появилось алиби, были обнародованы накануне. Речь идет о 51-летнем экс-начальнике ОМВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве и 50-летнем экс-главе ОМВД по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве. Информацию представил защитник одного из фигурантов дела Аслям Халиков.

Адвокат утверждает, что подозреваемые отсутствовали на месте преступления в ночь на 30 октября в период с 22:40 до 00:30 по местному времени. Потерпевшая при этом указывает именно этот отрезок.

Мнение юриста

Юрист Константин Злобин в беседе с «Известиями» предположил, что процесс доказывания алиби может затянуться. По его словам, в случае если защите удастся подтвердить свою правоту, Матвеева и Галиева не смогут обвинить подозреваемых в преступлении.

«В примере с уфимской девушкой речь идет, самое главное, о насильственных действиях сексуального характера — ее изнасиловали. Если у человека есть алиби, он не может быть обвинен в совершении насильственного преступления, потому что это конкретные действия, проводимые в отношении потерпевшего подозреваемым / обвиняемым в определенном месте», — пояснил адвокат.

Резонансная история

По версии следствия, нападение на 23-летнюю девушку-дознавателя было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании, помимо вышеуказанных лиц, был также задержан 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).