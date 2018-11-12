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Адвокаты обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских отказались обжаловать арест

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Фото: ТАСС/Ильгиз Калимулин
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Представители защиты трех бывших башкирских полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, не стали обжаловать решение суда об аресте их подзащитных. Об этом 12 ноября сообщил адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

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«Кассацию <...> не будем подавать, потому что это бесполезно. Практика показывает, что решение верховной инстанции обычно на 100% остается без изменений», — приводит его комментарий ТАСС.

Халиков пояснил, что защита планирует на этой неделе детальнее изучить материалы дела и оценить законность предъявления обвинения.

В изнасиловании дознавателя подозревают 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

По версии следствия, трое фигурантов дела совершили противоправные действия сексуального характера в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, издевательства высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов продолжались всю ночь. У нее зафиксированы серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых.

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