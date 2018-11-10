Экс-полицейский из Уфы потребовал в СИЗО костюм за 100 тыс. рублей

Бывший полицейский Павел Яромчук, который подозревается в изнасиловании дознавательницы отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, потребовал заменить арестантскую одежду на костюм Balenciaga за 100 тыс. рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» 10 ноября.

Сейчас подозреваемые в групповом изнасиловании 23-летней девушки бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук находятся в уфимском СИЗО под арестом.

1 ноября сообщалось, что они были уволены из органов внутренних дел. Решение об увольнении руководителей подразделений республиканского МВД принято генерал-майором полиции Романом Деевым.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). В Башкирию направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России, которая проведет свою проверку по резонансному делу.

По версии следствия, в ночь на 30 октября трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу, работавшую дознавателем. Потерпевшая утверждает, что издевательства продолжались всю ночь. Сообщалось, что девушка получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.