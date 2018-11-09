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Арестован подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Москве

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Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
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Савеловский суд Москвы отправил под арест подозреваемого в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дмитрия Бутыгина.

Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого в жестокой расправе арестовали на два месяца, до 7 января 2019 года.

Тело женщины 1966 года рождения и ее 12-летнего сына обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Оба погибли от ножевых ранений. Добычей злоумышленника стали 2 тыс. рублей.

Подозреваемого в двойном убийстве задержали 8 ноября. 

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