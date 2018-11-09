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Диспетчер объяснила свое бездействие во время убийства москвички в лифте

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Диспетчер, которая минуту слушала, как в лифте убивают жительницу Москвы, объяснила свое бездействие. Женщина уверяет, что не успела среагировать, так как подумала, что это балуются дети.

Аудиозапись, сделанную в лифте, опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 9 ноября. На ней слышно, что перед смертью москвичка успела нажать кнопку вызова диспетчера. Однако вместо того, чтобы вызвать полицию, диспетчер пыталась уточнить, точно ли нужна помощь.

«Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю», — предупреждает диспетчер, хотя с первых же секунд слышны крики пострадавшей и мольбы о помощи.

Далее диспетчер переключилась на другой вызов, а затем вернулась обратно. Но там уже была тишина, из-за чего она подумала, что всё в порядке, уточняет телеканал.

Тело женщины 1966 года рождения с 10 ножевыми ранениями обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Добычей преступника стала пара тысяч рублей. На данный момент подозреваемого удалось задержать. Им оказался мужчина 1991 года рождения.

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