Диспетчер объяснила свое бездействие во время убийства москвички в лифте

Диспетчер, которая минуту слушала, как в лифте убивают жительницу Москвы, объяснила свое бездействие. Женщина уверяет, что не успела среагировать, так как подумала, что это балуются дети.

Аудиозапись, сделанную в лифте, опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 9 ноября. На ней слышно, что перед смертью москвичка успела нажать кнопку вызова диспетчера. Однако вместо того, чтобы вызвать полицию, диспетчер пыталась уточнить, точно ли нужна помощь.

«Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю», — предупреждает диспетчер, хотя с первых же секунд слышны крики пострадавшей и мольбы о помощи.

Далее диспетчер переключилась на другой вызов, а затем вернулась обратно. Но там уже была тишина, из-за чего она подумала, что всё в порядке, уточняет телеканал.

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