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Диспетчер минуту слушала процесс убийства москвички в лифте

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Фото: REN TV
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Диспетчер высотки на юго-западе Москвы, где в лифте убили женщину, минуту слушала, как убивают москвичку, и не вызвала полицию. 

Аудиозапись, сделанную в лифте, опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 9 ноября. Перед смертью женщина успела нажать кнопку вызова диспетчера. 

«Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю», — предупреждает диспетчер, хотя с первых же секунд слышны крики пострадавшей и мольбы о помощи. 

Далее на записи отчетливо слышно, как жертва уговаривает убийцу взять деньги и пощадить ее, однако диспетчер по-прежнему не вызывает правоохранителей и продолжает уточнять, точно ли нужна помощь. 

Когда прошло уже более минуты борьбы, израненная москвичка потеряла сознание. Убийца нанес ей около 10 ножевых ранений. 

Тело женщины 1966 года рождения обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Добычей преступника стала пара тысяч рублей. 

На данный момент подозреваемого удалось задержать. Им оказался мужчина 1991 года рождения.

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