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Изнасилованная дознаватель из Уфы отказалась проходить проверку на полиграфе

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Фото: Depositphotos
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Девушка-дознаватель из уфимского отдела полиции, которую предположительно изнасиловали трое коллег, отказалась проходить полиграф. Об этом рассказала адвокат одного из подозреваемых — бывшего начальника отдела ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука. 

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«Ходатайством заявлено о том, чтобы провели полиграф, как потерпевшей, так и моему подзащитному Павлу Яромчуку. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — рассказала защитница в интервью ГТРК «Башкортостан» в пятницу, 9 ноября. 

Адвокат добавила, что также ни у кого не было найдено никаких биоматериалов. 

По версии следствия, в ночь на 30 октября трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу, работавшую дознавателем. Потерпевшая утверждает, что издевательства продолжались всю ночь. Сообщалось, что девушка получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

Полицейские были уволены за «проступок, порочащий честь». Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). Сейчас подозреваемые находятся под арестом, всем троим предъявлено обвинение, отмечает «МедиаКорСеть».

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