Изнасилованная дознаватель из Уфы отказалась проходить проверку на полиграфе

Девушка-дознаватель из уфимского отдела полиции, которую предположительно изнасиловали трое коллег, отказалась проходить полиграф. Об этом рассказала адвокат одного из подозреваемых — бывшего начальника отдела ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука.

«Ходатайством заявлено о том, чтобы провели полиграф, как потерпевшей, так и моему подзащитному Павлу Яромчуку. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — рассказала защитница в интервью ГТРК «Башкортостан» в пятницу, 9 ноября.

Адвокат добавила, что также ни у кого не было найдено никаких биоматериалов.

По версии следствия, в ночь на 30 октября трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу, работавшую дознавателем. Потерпевшая утверждает, что издевательства продолжались всю ночь. Сообщалось, что девушка получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

Полицейские были уволены за «проступок, порочащий честь». Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). Сейчас подозреваемые находятся под арестом, всем троим предъявлено обвинение, отмечает «МедиаКорСеть».