Опубликовано видео, подтверждающее алиби экс-полицейского из Уфы

В распоряжении РЕН ТВ оказалась запись с камер наблюдения одного из уфимских кафе. Она может являться алиби Салавата Галиева — одного из экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя.

В кадре присутствует человек, похожий на Галиева. На записи указано время — 29 октября, 21:22. По данным следствия, преступление было совершено именно в этот вечер.

Правоохранителям предстоит изучить запись и установить ее подлинность, точность указанного времени, а также является ли мужчина, присутствующий на видео, Галиевым, сообщает РЕН ТВ.

Ранее 23 ноября следствие заявило, что информация об алиби двух из трех обвиняемых — вероятно, способ защиты от обвинений.

Данные о наличии алиби у Галиева, а также экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, появились 22 ноября. Последний, по данным камер видеонаблюдения, 29 октября пришел домой примерно в 22:30.

По версии следствия, нападение на 23-летнюю девушку, работавшую дознавателем, было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании задержаны Галиев, Матвеев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).