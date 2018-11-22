У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя появилось алиби

У двух бывших уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя, появилось алиби на момент совершения преступления. Защита будет добиваться их освобождения.

Речь идет о 51-летнем экс-начальнике ОМВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве и 50-летнем экс-главе ОМВД по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве.

Адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы одного из фигурантов дела, сообщил, что они отсутствовали на месте преступления в ночь на 30 октября в период с 22:40 до 00:30 по местному времени. Потерпевшая указывает именно этот отрезок. «В 22:00 ушел (из отдела полиции. — Ред.) Галиев, Матвеев ушел где-то в 22:10», — приводит слова Халикова ТАСС.

Как утверждает защита, друг Галиева подтвердил, что тем вечером находился в кафе и к приятелям якобы не возвращался. Домой его отвез водитель. В свою очередь действия Матвеева восстановили по записям с камер видеонаблюдения, согласно которым он якобы был дома около 22:30, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Учитывая новые обстоятельства, Халиков рассказал, что защита намерена подать ходатайство об освобождении подозреваемых из-под стражи. «Мы еще проведем ряд проверочных мероприятий, следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения», — сказал адвокат.

По версии следствия, нападение на 23-летнюю девушку, работавшую дознавателем, было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании, помимо вышеуказанных лиц, был также задержан 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).