Юрист прокомментировал данные об алиби уфимских полицейских

Адвокат Константин Злобин рассказал как организована процедура по доказыванию алиби. Так, в беседе с «Известиями» на фоне новостей о появившемся алиби у двоих из трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя в Уфе, Злобин допустил, что доказательство алиби может затянуться.

Речь идет о 51-летнем экс-начальнике ОМВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве и 50-летнем экс-главе ОМВД по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве.

Адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы одного из фигурантов дела, сообщил, что они отсутствовали на месте преступления в ночь на 30 октября в период с 22:40 до 00:30 по местному времени. Потерпевшая указывает именно этот отрезок. «В 22:00 ушел (из отдела полиции. — Ред.) Галиев, Матвеев ушел где-то в 22:10», — приводит слова Халикова ТАСС.

Хватит ли алиби для снятия обвинений?

Алиби — это доказательство того, что подозреваемый или обвиняемый находился в другом месте. Оно является убедительным доказательством со стороны защиты и свидетельствует в первую очередь о непричастности к преступлению, объяснил Злобин.

«В примере с уфимской девушкой речь идет самое главное о насильственных действиях сексуального характера — ее изнасиловали. Если у человека есть алиби, он не может быть обвинен в совершении насильственного преступления, потому что это конкретные действия проводимые в отношении потерпевшего подозреваемым / обвиняемым в определенном месте», — пояснил адвокат.

Процедура

В случае если алиби действительно существует, защита должна приобщить к материалам дела доказательства нахождения обвиняемого в другом месте во время совершения преступления. Делается это путем заявления ходатайства. Следователь принимает это ходатайство и в течение трех суток он должен дать мотивированный ответ — приобщить либо отказать в приобщении, подчеркнул юрист.

«В случае если следователь приобщает данные доказательства к материалам дела, они впоследствии должны быть им оценены определенным образом. Если доказательства достоверные и свидетельствуют о том, что обвиняемый действительно находился в другом месте в момент совершения преступления, то уголовное преследование обвиняемого должно быть прекращено. Должно быть вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью», — заключил защитник.

Затянуть дело

Несмотря на то что в течение трех суток следователь должен рассмотреть ходатайство защиты, по закону нет установленных сроков, в течение какого времени следователь может оценить данные доказательства, указал Злобин.

«Если это видеозапись, следователь может назначить по видеозаписи техническую экспертизу для проверки ее достоверности. Если это свидетельские показания, следователь должен вызвать этих свидетелей, допросить их, чтобы они подтвердили или опровергли ту информацию, которую предоставляет защита», — сказал адвокат.

В результате доказывание алиби может затянуться, отметил юрист. В этом случае важна активная защита, после получения решения следователя о приобщении или отказе в приобщении своих доказательств. Если видеозапись приобщат, защита должна максимально настаивать на проверке этого доказательства. Если требуется допрос свидетелей — максимально обеспечить явку этих свидетелей. Если следователь никаких действий по проверке данной информации совершать не будет, защита имеет право обжаловать его бездействие в прокуратуру и в суд, отметил защитник.

В сухом остатке

«Заявление адвоката сделано в отдельно взятом интервью, не является основанием для изменения меры привлечения обвиняемого и для прекращения его уголовного преследования. Данное обстоятельство требует проверки в рамках расследования уголовного дела», — заключил Злобин.

В изнасиловании 23-летнего дознавателя подозревают 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

По версии следствия, трое фигурантов дела совершили противоправные действия сексуального характера в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, издевательства высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов продолжались всю ночь. У нее зафиксированы серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых.