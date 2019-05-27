Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах

Воспитанникам детских домов-интернатов в России лечат зубы без наркоза и не назначают очков для коррекции зрения. Об этом говорят результаты проверки ДДИ в 13 регионах страны, которую провел аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. О плачевном состоянии системы домов-интернатов говорит хотя бы тот факт, что по итогам мониторинга на лечение в Москву будут направлены 15 малышей, один из которых находится в состоянии крайнего истощения . Само пребывание в подобных заведениях зачастую лишает детей и здоровья, и малейшей надежды на усыновление и нормальную жизнь , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Уже к 1 июня зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова ждет от ведомств план по устранению выявленных нарушений.

В Москву за помощью

Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов. Проверка затронула 17 из них — в Челябинской, Амурской, Мурманской, Калининградской, Иркутской, Владимирской областях, Калмыкии, Адыгее и других регионах.

В процессе мониторинга троих маленьких воспитанников ДДИ экстренно отправили в стационары Москвы . Так, в марте в столицу из интерната в Брянской области доставили четырехлетнего мальчика в состоянии крайнего истощения. Ему требовалось лечение и специализированное питание . Сейчас ребенку лучше, он уже набрал несколько килограммов, но впереди — долгий путь реабилитации. Еще 11 детей планируется отправить в Москву в ближайшее врем я.

интернаты Фото: РИА Новости/Артем Креминский

— В начале июня мы привезем ребят из Забайкальского края и из Амурской области. К сожалению, некоторые заболевания будем лечить с запозданием, — сказала «Известиям» Анна Кузнецова. — Самое страшное, что результатом нарушений является не только потеря здоровья детей, но и возможности их усыновления .

Так, два года назад с Камчатки привезли шестилетнюю девочку с серьезным диагнозом, которая из-за болезни не могла двигаться и ни на что не реагировала . Ребенок считался неоперабельным, но в Москве ей смогли помочь. Сейчас девочка уже может сидеть, с удовольствием включается в общение и слушает музыку.

Карты под копирку

Схожий характер выявленных в ходе проверок ДДИ нарушений говорит о системных проблемах в этой сфере. Среди самых серьезных — отсутствие качественной медпомощи .

— Мы говорим об обычной помощи, даже не о высокоспециализированной. Например, в этих учреждениях нет стоматологов. Дети испытывают страшную боль , — рассказала Анна Кузнецова. — А ведь многие из них не могут рассказать о своих страданиях.

По ее словам, в результате мониторинга были обнаружены и факты написания под копирку карт диспансеризации.

интернаты Фото: РИА Новости/Артем Креминский

— Мы знаем, что там не может быть двух–трех одинаковых диагнозов. Но вот, например, в Кольчугинском доме-интернате Владимирской области все карты были как одна. Это означает, что детей или не лечили, или лечили неправильно, — сказала она.

Другое распространенное нарушение — невыполнение реабилитационных мероприятий. Причина здесь в том, что во многих ДДИ попросту не хватает квалифицированного персонала .

Например, в штатном расписании дома-интерната Мурманской области не предусмотрено специалистов по лечебной физкультуре. В Калининградской области есть ставка инструктора по ЛФК, но она пустует уже больше полугода, и нужного специалиста даже не ищут. А в ДДИ Иркутской области не предусмотрена должность дефектолога.

Список проблем

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере на протяжении четырех лет проводит регулярный мониторинг ДДИ и выявляет большое количество проблем, в том числе качества медпомощи в интернатах, сообщила «Известиям» директор Центра лечебной педагогики Анна Битова.

— Во многих учреждениях отсутствует возможность лечить зубы под наркозом, а для детей с тяжелыми и множественными нарушениями это практически единственный вариант лечения. Поэтому их вынуждены выдирать . А вставить зубы очень сложно. Минздрав и Минтруд понимают проблему и начали ей заниматься, но это происходит, к сожалению, медленно, — пояснила она. — Очень редко назначают ношение очков для коррекции зрения. Потому что бесплатно можно получить только жесткую оправу, которую дети могут сломать. А безопасную гибкую оправу надо покупать, искать дополнительное финансирование .

интернаты Фото: Depositphotos

Анна Битова отметила, что в ряде регионов ортопеды фиксируют патологии, но не выписывают детям ни ортезов, ни туторов, ни корсетов. Часто не назначают и ЛФК, потому что в учреждениях нет инструкторов по лечебной физкультуре. В результате у детей нарастают контрактуры, ситуация становится неисправимой .

Среди других нарушений эксперт назвала проблемы неврологического сопровождения. Например, детям с эпилепсией не назначается регулярный контроль электроэнцефалографии. Если ребенок получает тяжелые психиатрические препараты, необходим регулярный анализ крови и кардиомониторинг, но эти процедуры проводятся от случая к случаю. Дети с гидроцефалией нуждаются в ежегодном осмотре нейрохирурга, так как ухудшение их состояния может наступить в любой момент. Но такую помощь они получают не всегда. Анна Битова сказала, что перечислила только часть проблем — их список гораздо длиннее.

План шести ведомств

В марте 2019 года зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова инициировала комплексную проверку психоневрологических интернатов (ПНИ), которая включает и мониторинг ДДИ. Этому решению предшествовали проверки, проведенные надзорными ведомствами.

— Мы выявили множество нарушений прав людей и предоставления социально-медицинских услуг, — рассказал на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере глава Роструда Всеволод Вуколов.

интернаты Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, при проверке интернатов выяснилось, что у их жителей зачастую нет зимней одежды, в которой можно выйти на прогулку. Практически полностью отсутствует гигиена во взрослых и детских учреждениях, постояльцам крайне редко стригут волосы и ногти.

Татьяна Голикова поручила Минтруду, Минпросвещения, Минздраву, Роструду, Росздравнадзору и Роспотребнадзору до 1 июня предоставить в правительство план устранения нарушений, выявленных в ходе проверки ПНИ.

Анна Кузнецова считает, что для исправления ситуации в ДДИ стоит рассмотреть вопрос передачи части функций Минздраву и Минпросвету. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка планирует продолжить мониторинг ДДИ — например, на июнь уже запланирована работа в двух учреждениях.