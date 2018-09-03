Более 130 человек задержали в Великобритании по подозрению в насилии над детьми

В результате более 200 рейдов полиция Великобритании задержала 131 человека по подозрению в онлайн-насилии над детьми.

Как пишет газета The Independent, среди задержанных есть учителя, детский конферансье и экс-сотрудник правоохранительных органов. При этом отмечается, что из арестованных 19 человек занимали доверительные позиции в общении с детьми, а 13 уже совершили правонарушения.

По словам министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, не менее 80 тыс. человек в стране представляют сексуальную угрозу для детей в интернете.

В связи с этим Национальное криминальное агентство (NCA) призвало цифровые компании проявлять больше инициативы, чтобы остановить распространение контента со сценами сексуального насилия.

Согласно статистике Следственного комитета РФ, в 2015 году в отношении детей было совершено 484 убийства, 1645 изнасилований и более 5,3 тыс. насильственных действий сексуального характера. Всего за год от насильственных преступлений пострадало почти 12 тыс. детей.