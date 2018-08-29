Эксперты заявили о необходимости закона о профилактике семейно-бытового насилия

России необходим закон о профилактике семейно-бытового насилия. Эту и другие меры предупреждения насильственных действий в семье «Известия» обсудили на круглом столе с правозащитниками, психологами и детскими психиатрами.

В качестве одной из мер прозвучало также предложение ввести охранные ордера, выдаваемые либо полицией на месте, либо судом, на срок от двух недель до двух месяцев. При этом обвиненный в совершении насилия человек сможет его обжаловать в случае, если его оговорили.

В результате получения такого ордера осуществляющему насилие человеку будет запрещено приближаться к пострадавшему. Дистанция будет определена в законе. При этом не планируется отчуждать право собственности на жилье, но обвиняемый обязан посещать специальные психологические курсы по работе с гневом.

Эксперты полагают, что необходимо четкое разделение насилия на виды, например, как в ВОЗ — психологическое, физическое и сексуальное. По мнению психолога, руководителя отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергея Ениколопова, вся сложность состоит в отсутствии на законодательном уровне такого определения, как «насилие».

Психиатры отметили важность формирования научной базы, проведения исследований проблемы, создания убежищ для жертв насилия и службы пробации.

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Замкнутый круг страха