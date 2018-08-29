На уроках ОБЖ могут начать обсуждать насилие в семье

Согласно статистике СКР, в 2015 году в отношении детей совершено 484 убийства, 1645 изнасилований и более 5,3 тыс. насильственных действий сексуального характера. Всего за год от насильственных преступлений пострадало почти 12 тыс. детей.

«Необходимо, чтобы каждый ребенок четко знал, как жаловаться и кому. Это должно быть в рамках ОБЖ», — заявили эксперты на круглом столе «Известий», посвященном семейно-бытовому насилию.

Они полагают, что социальная проблема воспитания связана с тем, что буллинг, даже не осознавая этого, используют сами учителя, поэтому благоприятная психологическая обстановка дома не гарантирует отсутствие насилия в школе.

«Когда ребенок видит, как хамит учитель в школе маленьким детям, он это воспринимает, по логике — я маленький, но теперь знаю, что вырасту и буду хамить всем, кто ниже меня. Затем он пробует это», — поясняет психолог, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

Эксперт добавил, что проблему психологического насилия со стороны школьных учителей не обсуждают.

«Ни одного учителя не учат, что хамить детям нельзя. Министерство образования/просвещения выпустило какую-то методичку, как преодолеть детское насилие. Там написано, что надо воспитывать детей социально активными, компетентными. Мне бы хотелось, чтобы такими были все учителя. Но никто из них даже не знает, как определить агрессивность школьника. Тот, кто писал, точно никогда не исследовал агрессию», — пояснил Ениколопов.

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Замкнутый круг страха