Прямой эфир

В Чили расследуют 119 дел о сексуальном насилии в церковных кругах

0
Фото: Global Look Press/Fernando Lavoz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Чили расследует 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми в которых являются священнослужители.

Развратники от бога: католическая церковь попала в новый секс-скандал
Как в Ватикане обещают реагировать на растление малолетних священнослужителями

Как передает радиостанция Cooperativa, в общей сложности под следствием находятся 167 человек, из них 96 священников и семь епископов.

Уточняется, что потерпевшими по данным делам проходят 178 человек, почти 80 из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

В апреле этого года папа римский Франциск начал серию встреч с пострадавшими от сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей. 

В мае церковь в Чили отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в педофилии. Епископы Чили подали папе римскому Франциску прошение о коллективной отставке в связи со скандалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папа римский отказался комментировать обвинения в укрывательстве педофила
Папа римский признал поражение в борьбе со священниками-педофилами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017