В Чили расследуют 119 дел о сексуальном насилии в церковных кругах

Прокуратура Чили расследует 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми в которых являются священнослужители.

Как передает радиостанция Cooperativa, в общей сложности под следствием находятся 167 человек, из них 96 священников и семь епископов.

Уточняется, что потерпевшими по данным делам проходят 178 человек, почти 80 из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

В апреле этого года папа римский Франциск начал серию встреч с пострадавшими от сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей.

В мае церковь в Чили отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в педофилии. Епископы Чили подали папе римскому Франциску прошение о коллективной отставке в связи со скандалом.