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Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

По его словам, этот вопрос не является «номером один» в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове.

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.

МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.

Исключила возможность продажи Гренландии и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что всё это [разговор о покупке острова] несерьезно», — цитирует ее ТАСС.

Примечательно, что после Второй мировой войны США также пытались приобрести Гренландию, но получили отказ.

17 августа эксперт подсчитал стоимость Гренландии.

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