Советник Трампа подтвердил его интерес к приобретению Гренландии

Президент США Дональд Трамп действительно интересуется возможностью приобретения Соединенными Штатами Гренландии. Об этом в интервью Fox News заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По словам Кадлоу, Гренландия — важный ресурс со стратегической точки зрения, там много ценных минеральных ресурсов. О ее покупке «много лет назад» думал президент США Гарри Трумен, передает ТАСС.

Глава совета подчеркнул, что не делает никаких прогнозов, но отмечает, что «президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости» интересуется возможностью покупки Гренландии.

Ранее в августе издание Wall Street Journal сообщило, что Трамп интересовался у помощников, могут ли США купить Гренландию (входит в Данию на правах автономии). По словам источников газеты, он даже заказал правовую экспертизу проекта.

Датские политики восприняли это как шутку.

Глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что автономия открыта для бизнеса, но не продается.

Грендандия — самый большой в мире остров. С начала XVIII века принадлежала Датско-норвежской унии, после ее распада стала датской колонией, затем — частью королевства, однако имеет широкую автономию (Дания контролирует только оборону, денежную и внешнюю политику, главой государства формально является датская королева). Население острова — около 57 тыс. человек.