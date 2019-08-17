Эксперт подсчитал стоимость Гренландии

Стоимость острова Гренландия может доходить до $10 трлн, считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии. За счет этого американский лидер якобы хочет усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.

Примечательно, что после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн уже пытался купить самый большой остров и предлагал Копенгагену $100 млн за Гренландию.

«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка $5 млн за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку, и цена сделки может достигнуть $10 трлн, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — цитирует Ордова «РИА Новости».

На идею Трампа о покупке острова отреагировал МИД Гренландии.