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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом он написал во вторник, 20 августа, в своем Twitter-аккаунте после того, как узнал, что она отказывается обсуждать продажу Гренландии.

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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время», — сообщил он.

Трамп добавил, что прямолинейность премьера позволила сэкономить немало средств и усилий обеим сторонам. 19 августа сообщалось, что Фредериксен посчитала шуткой желание Трампа купить Гренландию.

Отмечается, что в прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также изучался Госдепартаментом в 1867 году.

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