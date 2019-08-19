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Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию

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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посчитала шуткой желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом она рассказала в воскресенье, 18 августа, в интервью газете Sermitsiaq.

По ее словам, возможность продажи крупнейшего в мире острова исключена.

«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что всё это несерьезно», — подчеркнула Фредериксен, цитирует «РИА Новости».

Аналогичное заявление ранее сделал и бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. 16 августа он сказал, что считает новости о планах главы Белого дома первоапрельской шуткой, но «не по сезону».

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии — автономной территории королевства Дании — для того, чтобы усилить позиции США в Арктике, а также получить доступ к природным ископаемым, коими остров изобилует.

Позже, 19 августа, американский лидер подтвердил, что интересовался покупкой этой территории. По его словам, этот вопрос не является «номером один» в повестке дня, но США заинтересованы в острове.

МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но Гренландия не продается.

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