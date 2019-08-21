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Антилидер продаж: к чему приведёт датский отказ США в Гренландии

Копенгаген оскорбился отменой визита Трампа, но не расстроился
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Антилидер продаж: к чему приведёт датский отказ США в Гренландии
2019-08-20 17:36:28">
2019-08-20 17:36:28
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Решение президента США отменить визит в Данию, запланированный на начало сентября, сочли оскорблением лично королевы. Об этом «Известиям» заявили в одной из парламентских политических сил страны — правой Датской Народной партии. Со схожими чувствами неожиданную отмену встретили и в других объединениях. При этом вслед за анонсированным на днях стремлением Дональда Трампа купить Гренландию — автономный регион Дании, богатый природными ресурсами, — многие в королевстве уже считали его приезд неуместным, призывая отозвать приглашение. «Известия» присмотрелись к тому, из-за чего в отношениях двух союзников по НАТО разгорелись нешуточные страсти.

В Дании резко отреагировали на отмену визита Трампа из-за Гренландии

Шутки в сторону

«Премьер-министр сумела сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарен ей за это и с нетерпением жду пересмотра графика в будущем», — такими словами, уже традиционно через Twitter, американский президент сообщил об отмене своего визита в Данию. Он должен был состояться менее чем через две недели.

И хотя Гренландия упомянута им не была, заявление американского лидера и события последних дней не оставили сомнений, что дело именно в этой датской автономии.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Global Look Press/Reiner Zensen

В конце прошлой недели газета Wall Street Journal сообщила сенсационную новость о том, что Дональд Трамп подумывает о покупке самого большого острова в мире Гренландии и намерен обсудить это в ходе своего приезда в Копенгаген 2-3 сентября. При этом, как отмечало тогда агентство AP, их собеседники, подтвердившие эти планы, сами до конца не были уверены, говорил ли президент всерьёз.

Неудивительно, что и в Дании идею Трампа встретили с изрядной долей недоумения. Премьер Метте Фредериксен назвала мысль о покупке острова «абсурдной», отметив, что Гренландия не продаётся. В схожей манере — «это, должно быть, первоапрельская шутка», «он сошёл с ума, если он это всерьёз» — затею главы Белого Дома комментировали и другие политики в Дании.

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Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Твит Дональда Трампа с обещанием «Никогда не делать этого с Гренландией», сделанный 19 августа 2019 года
Датские политики сочли интерес Трампа к покупке Гренландии шуткой

Но Дональд Трамп отнюдь не шутил. В выходные он официально признал, что действительно раздумывает о приобретении Гренландии, хоть эта сделка и не стоит на его бизнес-повестке первой. И несмотря на попытки Копенгагена вежливо его осадить, продолжил подливать масла в огонь. В понедельник президент США опубликовал твит с картинкой, изображающей золотую Башню Трампа, наподобие тех, что уже украшают десятки американских городов и несколько иностранных столиц, среди типично гренландских цветных одноэтажных построек с надписью: «Обещаю не делать этого в Гренландии». В тот же день ту же картинку в своём аккаунте разместил и сын президента Эрик Трамп, но уже с подписью «Гренландия 10 лет спустя» и примечанием, что «лично ему идея купить Гренландию нравится».

Звано-нежеланный гость

А вот датчанам идея продать остров, пусть даже метрополия и обеспечивает две трети его бюджета, совсем не понравилась. В ряде датских СМИ замелькали призывы отозвать приглашение президента США, направленное ему королевой Маргретой II.

— Если ли мы могли решать, мы бы отозвали это приглашение, — говорили «Известиям» в Красно-Зеленом альянсе, одной из проправительственных парламентских партий, буквально за день до того, как сам Трамп сообщил, что не приедет.

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Дворец Кристиансборг

Дворец Кристиансборг - официальный зал заседаний датского парламента

Фото: Global Look Press/G. Lenz
Советник Трампа подтвердил его интерес к приобретению Гренландии

В другой датской партии, оппозиционной «Альтернативе», «Известиям» заявили, что идея покупки Гренландии, которая автономна от Копенгагена во всем, кроме оборонной и внешней политики, «нелепа, поскольку Гренландия не принадлежит даже Дании». Но при этом в партии считали, что отменять визит было бы нецелесообразно, поскольку Трамп «лидер страны, которая является нашим ближайшим союзником, и диалог необходим».

На фоне того, что американского президента, скрепя сердце, но все-таки ждали, отмена визита им самим была воспринята в Копенгагене как оскорбление.

Он упомянул премьера Дании, говоря о переносе визита. Но вообще-то его приглашала королева, и это оскорбление королевы. В Дании шли приготовления к его визиту, и, наверное, было бы лучше сразу вообще отменить его, а не говорить о переносе. Мы тут тоже занятые люди. В нашей партии США всегда считали важным союзником, и сейчас мы, конечно, разочарованы, — сказали «Известиям» в пресс-службе Датской народной партии.

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Королева Дании Маргрете II

Королева Дании Маргрете II

Фото: Global Look Press/Tomi Hänninen

Со схожим возмущением реагировали на поведение лидера США и в других движениях. Представитель Консервативной партии Расмус Ярлов, например, риторически поинтересовался, почему бы американцам не продать Аляску, если они считают, что и часть Дании можно купить. А манеру, в которой визит был отменён, назвал «оскорбительной».

Премьер Дании понадеялась на юмор Трампа из-за его планов купить Гренландию

В Королевском доме Дании на решение Дональда Трампа отреагировали менее резко, но признали, что «это было неожиданно».

Любви никто не обещал

Датская публика в целом давно отличалась антитрамповским настроем, сказал в беседе с «Известиями» профессор политологии из Университета Копенгагена Петер Недергаард. Ещё до провокационного предложения купить Гренландию, напомнил политолог, столица датского королевства готовилась к демонстрациям в знак протеста против помпезного приёма, который американскому лидеру собирались устроить в стране.

Один из местных активистов даже загодя договорился об аренде на 2 сентября надувного шара в виде шестиметрового Трампа в подгузниках и со злой гримасой на лице: этот арт-объект, созданный креативными британцами прошлым летом специально под визит главы США в Соединённое королевство, позднее «путешествовал» за ним в качестве протестного атрибута во Францию, Аргентину и различные города США. Увидят ли теперь надувного Трампа в Копенгагене, неясно. Но то, что неприезд настоящего президента США раздует антиамериканские настроения в Дании ещё больше, понятно наверняка.

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Акция протеста против политики Дональда Трампа у посольства США в Копенганене, Дания, январь 2017 года

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Aleksander Klug
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

— Для датчан Трамп, мягко говоря, не самый любимый политик — в нашей стране его бы точно не выбрали, — признал «Известиям» и один из представителей партии «Альтернатива».

Ещё накануне президентских выборов в США в конце 2016 года, когда Дональд Трамп был только кандидатом, лишь 4% датчан, согласно опросу YouGov, заявили, что хотели бы видеть его в Белом доме. Очевидно, его предстоящее президентство казалось столь же невероятным, как ещё несколько дней назад выглядела идея покупки Гренландии. И тогда многие датские политики во всеуслышание говорили о необходимости пересмотра отношений Копенгагена с Вашингтоном в случае победы Трампа. Позднее, впрочем, Дания отыграла назад, но не исключено, что нынешний недипломатичный поступок американского лидера заставит местных политиков вновь об этом задуматься.

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